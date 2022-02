TENISER KOJI JE BRANIO NOVAKA SADA IDE NA RATIŠTE! Ukrajinac u suzama poručio: Nemam vojnog iskustva, ali uzeću oružje (VIDEO)

Tridesetšestogodišnji teniser koji je najveći uspeh imao 2010. godine kada je stigao do 31. mesta na ATP listi bio je jedan od retkih koji je stao uz Novaka Đokovića tokom drame u Australiji. Branio je srpskog tenisera od žestokih napada sa svih strana, a sada je odlučio da se priključi vojnim rezervama u Ukrajini.

U intervjuu za "Skaj news" Stahovski je poručio da je iskoristio pravo da se dobrovoljno prijavi u rezervni sastav ukrajinske vojske iako prethodno nije stekao vojno iskustvo.

- Spreman sam da uzmem oružje u ruke, to je jedini razlog zašto se vraćam. Vojska je otvorila rezerve i svi koji su voljni da se bore, mogu da dođu, pokupe oružje i budu deo teritorijalnog otpora. Već se prijavilo mnogo ljudi. Zapravo i sam se prijavio za rezerve prošle subote, ali tada jednostavno nisam imao dovoljno dokumenata da potpišem ugovor. Sada su poništili tu proceduru i u suštini svako ko je dovoljno motivisan može da se pridruži. Nemam vojnog iskustva, ali privatno imam iskustvo sa oružjem. Ne vidim razlog zašto većina naših sunarodnika mora da rizikuje svoje živote da bi ispratila svoje porodice dok ja sedim – rekao je Stahovski dok se trudio da iskontroliše emocije.

🇺🇦Tennis player Sergiy Stakhovsky tearfully reveals he is going back to Ukraine to join the army and fight against the Russian invasion.pic.twitter.com/2mIlY707d9