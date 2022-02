OVO JE MOŽDA BILA PREKRETNICA ĐOKOVIĆEVE KARIJERE: Pojavile se Noletove fotografije sa patrijarhom Pavlom - tada ga je posetio u BOLNICI! (VIDEO)

Mnogo godina je prošlo od kada je Novak Đoković, jedan od najboljih tenisera u istoriji belog sporta, osvojio svoj prvi gren slem turnir.

Bilo je to davne 2008.godine kada je u finalu Australijan Opena pobedio Francuza Žoa Vilfreda Congu.

To je bio nesumnjivo veliki trenutak u Novakovoj karijeri, a znamo da Nole sada ima 20 gren slem trofeja i nadamo se da se neće tu i zaustaviti.

Međutim, od tada je prošlo 14 godina, sada je Novakova majka Dijana otkrila ko je nakon tog uspeha takođe doprineo da Đoković danas bude to što jeste.

U pitanju je patrijarh Pavle.

-To je bio momenat, možda čak i prekretnica u njegovoj karijeri. Jednostavno se desilo da smo mogli da odemo kod našeg pokojnog patrijarha Pavla dok je bio u bolnici na VMA. Sedeo je u fotelji u nekom blaženom polusnu. Đakon je bio sa njim, doneli smo mu monografiju sa posvetom, monografiju kada je osvojio Australijan open 2008. godine. Rekao mu je da je došao da ga blagosloviš. U jednom momentu je on otvorio oči, videla sam da su to nebesko plave oči. Podigao je ruku i blagosiljao je Novaka - ispričala je Dijana, a na snimku se mogu videti i slike tog susreta.

Emotivnim glasom je Noletova majka prepričala celu situaciju i kako je sve to izgledalo prilikom posete VMA.

Podsećanja radi, Novak je poražen u Dubaiju, zbog toga će izgubiti prvo mesto, ali će ga vrlo brzo vratiti već 14. marta.