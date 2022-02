'TO JE BILA PREKRETNICA U NJEGOVOJ KARIJERI!' Majka Novaka Đokovića progovorila o SUDBINSKOM SUSRETU Noleta i patrijarha Pavla: Blagosiljao ga je!

Dijana Đoković, majka najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, otkrila je kako je pokojni patrijarh Pavle blagosiljao Novaka.

Dijana se u jednom od intervjua prisetila posete tadašnjem patrijarhu Pavlu.

Posle tog sudbonosnog susreta Novakova karijera krenula je uzlaznom putanjom munjevitom brzinom.

"To je bio momenat, možda čak i prekretnica u njegovoj karijeri. Jednostavno se desilo da smo mogli da odemo kod našeg pokojnog patrijarha dok je bio u bolnici na VMA. Patrijarh je sedeo u fotelji u nekom blaženom polusnu, gde ga je đakon koji je bio sa njim, a doneli smo mu monografiju sa posvetom, Novakovu monografiju iz 2008. godine, kada je osvojio Australijan open svoj prvi Grend slem, objašnjavao i rekao "Došao je da ga blagosloviš". U jednom momentu on je otvorio oči, ja sam tada videla da su to nebesko-plave oči. Samo je podigao ruku i blagosiljao Novaka", otkrila je Dijana za Sputnjik.

Autor: