WTA: Tokom prenosa izbacili zastavu Rusije, ali su ovo zaboravili! (FOTO)

Poslednja u nizu najava je bila da će biti izbačeni sa svih turnira i takmičenja, nezavisno od sporta kojim se bave.

Nešto malo pre te objave bilo je potvrđeno da na većini takmičenja Rusi neće moći da slušaju svoju nacionalnu himnu niti da ističu zastavu.

To sramno obećanje je na kraju ispunjeno, a primer represije mogli smo da vidimo na jednom WTA turniru.

In a sort of half-step, WTA graphics on broadcast of ongoing match in Monterrey removed the Russian flag, though not “RUS.” pic.twitter.com/HhtMHQ1WDH