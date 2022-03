OČAJNE VESTI ZA NOVAKA: Navijači u šoku, evo kada će ga ponovo videti na PRVOM MESTU!

Novak Đoković teško će povratiti prvu poziciju do kraja ove godine, jer bi morao da odbrani skoro 1.500 bodova više od Danila Medvedeva.

Zanimljivo je da postoji mogućnost da se Đoković ubrzo na kratko vrati na tron! Već 14. marta Novak može da se vrati na čelnu poziciju na najmanje nedelju dana. Odluka je u rukama Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP). Tada bi trebalo da oduzmu 250 bodova Medvedevu jer je prošle godine u to vreme osvojio ATP turnir u Marseju. Indijan Vels je 2021. pomeren sa marta za oktobar usled epidemije koronavirusa, zbog čega se kalendar potpuno poremetio.

Međutim, pravilo ATP nalaže da se lista ne menja usred velikih turnira koji traju dve nedelje, kao što su sva četiri grend slema i mastersi u Indijan Velsu i Majamiju. Čelnici asocijacije za sada nisu potvrdili šta će uraditi u ovom slučaju. Ako ostanu pri starom pravilu, druga opcija za Novaka je da se 21. marta vrati na čelnu poziciju ukoliko Medvedev izgubi u Indijan Velsu pre polufinala. Kao što je odranije poznato.

Fale mu mečevi

Rus Danil Medvedev, novi broj jedan, do kraja sezone brani manje bodova od Novaka. Naš as je od marta prošle godine do kraja sezone osvojio 7.830, a njegov trenutno najveći rival "samo" 6.370.

To znači da bi Medvedev morao da pravi velike kikseve do kraja ove godine da bi prepustio vodeću poziciju Novaku. Zbog neizvesne epidemiološke situacije Đoković trenutno ne zna ni za koji deo sezone treba da tempira formu.

- Kao profesionalni teniser, uvek se trudim da organizujem svoj raspored barem šest meseci unapred. Ovo je za mene sada nepredvidiva situacija, koju moram da prihvatim. Nije da mi godi, iskreno. Što više mečeva budem igrao, biću komforniji na terenu. Moram da igram što više, jer nemam mnogo mečeva u poslednjih nekoliko meseci. Hajde da vidimo šta će biti. Moram da pratim situaciju, da vidim kako će se razvijati. Kad god dobijem priliku da igram, igraću. Nadam se da će to biti uskoro - kazao je nedavno Novak Đoković.

Na sreću, Novaku prvo mesto nije prioritet jer je 8. marta prošle godine nadmašio Rodžera Federera i postao teniser sa najviše nedelja na čelnoj poziciji. Zaključno sa ovom nedeljom ukupno će provesti 361 sedmicu na vrhu ATP liste.

Srbin može da žali jedino za tim što je neigranjem na Australijan openu i američkoj turneji propustio šansu da nadmaši čuvenu nemačku teniserku Štefi Graf, koja je na prvom mestu provela 377 nedelja i apsolutni je rekorder u obe konkurencije.

Okrenut grend slemovima

Srbin je ponovo apostrofirao da je okrenut pre svega grend slemovima i tome da nadmaši Rafaela Nadala, koji ima jedan trofej više od njega.

- Što se tiče grend slemova, naravno da su mi prioritet kada je u pitanju nastavak moje karijere i nadam se da ću imati prilike barem na njima da igram i na nekim većim turnirima na ATP turu - zaključio je Novak.



