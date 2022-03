TRAGIČNE VESTI: POGINULA TROJICA UKRAJINSKIH SPORTISTA! Reprezentativac ubijen na ratištu, fudbalera i njegovu majku KOD KUĆE UBIO PROJEKTIL (FOTO)

Tragične vesti stižu iz ratom zahvaćene Ukrajine: trojica mladih ukrajinskih sportista izgubila su život u ratu u Ukrajini.

Najpre je potvrđeno da je poginuo Jevhen Mališev, talentovani 20-godišnji bijatlonac, koji je svoju profesionalnu karijeru prekinuo kako bi branio svoju zemlju od napada neprijatelja.

- Duboko saučešće domovini, prijateljima i porodici. Ostaće u večnom sećanju - oglasili su se iz bijatlonskog saveza Ukrajine.

Mališev je bio član juniorske reprezentacije, a ubijen je u Harkovu gde je bio u vojnoj službi.

Ukrainian young biathlete was killed by russian invaders https://t.co/9NZD8Ez2NR Yevhen Malyshev, young biathlete from Ukraine, was born in 2002. Was killed by russian invaders.... #biathlon #ibu #wordcup pic.twitter.com/4sGxVknYYn

Potom je i Udruženja profesionalnih fudbalera FIFPro saopštilo tragične vesti.

Kako je iz FIFPro potvrđeno, 21-godišnji fudbaler Karpata iz Lavova Vitali Sapilo i 25-godišnji Dmitro Martinenko koji je nastupao za FK Hostomel stradali su u vojnim sukobima između Rusije i Ukrajine.

Prema izveštajima koji dolaze iz evropskih medija, Sapilo je poginuo u borbi u blizini Kijeva, dok je Martinenkov dom uništen projektilom, a tom prilikom je ubijena i njegova majka a teško povređena njegova sedmogodišnja sestra.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr