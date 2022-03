POZNATI ENGLEZ PSOVAO RUSA I NAZVAO GA RETARDOM: Zbog rata u Ukrajini pale teške reči, vozač FORMULE 1 trpi MEDIJSKI LINČ

Poznati engleski novinar Džeremi Klarkson na najvulgarniji i najprizemniji način izvređao je vozača Formule 1 Nikitu Mazjepina. I to samo zato što je Rus, rečnikom koji ne priliči ulici, a kamoli jednoj poznatoj TV zvezdi.

Džeremi Klarkson (61), autor emisije o automobilima "Top gear" pao je u histeriju, zbog vojne intervencije Rusije u Ukrajini. Bez razloga je napao Nikitu Mazjepina (23), vređao ga i omalovažavao, otišavši toliko daleko, da ga je nazvao - retardom. Englez smatra da je tim Formule 1 Has pogrešio što je mladom Rusu potvrdio mesto u ekipi i za ovu sezonu.

Nikita Mazepin. You fucking retard. Go and race in Russia on your own. You’d still lose.