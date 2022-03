'PUTINE, IGRAĆEMO TI NA GROBU!' Teniser u Melburnu PODRŽAVAO NOLETA, sada šalje jezivu poruku: PUCAĆU AKO BUDEM MORAO! (VIDEO)

Sergej Stahovski je od početka godine izazvao puno pažnje svetske javnosti, možda i više nego tokom čitave karijere.

Ukrajinac je bio među glasnijim osobama koji su stali na stranu Novaka Đokovića i praktično svakodnevno je branio srpskog tenisera.

A mesec i po dana nakon što je završena Novakova drama u Melburnu, Stahovski je odlučio da se pridruži ukrajinskoj vojsci tokom napada Rusije.

Sada je imao intervju jedan jutarnju program britanske televizije.

- Vojska je otvorila mesto za rezervne vojnike za sve koji žele da se bore i da uzmu oružje i budu deo teritorijalne odbrane. Puno je dobrovoljaca, među njima sam i ja, potpisao sam pristupnicu prošle nedelje, ali nisam imao dokumente potrebne za to. Sada su poništili proceduru pa svako može da se pridruži. Nemam vojno iskustvo, ali znam da rukujem oružjem - rekao je Stahovski i dodao:

Tridesetšestogodišnji Ukrajinac koji je trenutno 233. teniser na ATP listi objasnio je i kako su u porodici prihvatili njegovu odluku da se pridruži vojsci.

This guy is extraordinary. Ex professional Tennis player returns to Kyiv to fight Putin @Stako_tennis @GMB pic.twitter.com/yGqYwCiFcL