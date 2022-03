GDE JE PUKLO IZMEĐU NOVAKA I VAJDE? Armenulić: Đokoviću je potrebno da uz sebe ima NJIH!

Goran Ivanišević još uči da bude trener, pomaže oko servisa i voleja, ali to nije dovoljno, smatra nekadašnji selektor naše Dejvis kup reprezentacije.

Prekid saradnje između Novaka Đokovića i Marijana Vajde koja je trajala punih 15 godina ne bi trebalo da utiče na osvajača 20 grend slemova, smatra Radmilo Armenulić. Javnost interesuje gde je puklo između dvojice saradnika i dobrih prijatelja.

Plodonosan rad teniskog stručnjaka iz Slovačke i do juče najboljeg tenisera na svetu bio je protkan uzajamnim poverenjem, ali i osvajanjem trofeja.

- Znate, ima ona stara priča kad lađa počne da tone, pacovi prvi napuštaju brod... Verovatno je Vajda bio uvređen jer je Ivanišević poslednjih godina bio više uz Novaka, nego on. Mislim da je Vajda Đokoviću dao mnogo, uostalom sve velike trofeje osvojio je radeći sa njim. Opet, smatram da razlaz sa Vajdom neće naškoditi Novaku - rekao je za Kurir Radmilo Armenulić.

Tandem Vajda - Đoković nisu zajedno od novembra prošle godine, a njihov raskid saradnje je do medija stigao tek u martu.

- Oni su verovatno hteli malo da sakriju taj raskid. Svako od njih će naći razloge zbog čega. Možda Vajda više ne može da prati Novaka, možda hoće da se posveti talentovanoj ćerki... Novak može da kaže da mu je dovoljan samo Ivanišević. Oni će ostati prijatelji, to je sigurno. Vajda je bio bukvalno član familije Đoković. Nema tu razloga za neke ružne reči, ili nešto slično.

Otvoreno je pitanje hoće li Novak potražiti još nekog trenera ili će ostati sa Ivaniševićem.

- Moj predlog mu je da pozove još nekog za savetnika. Nekog poput, Ivana Lendla, Borisa Bekera, Pita Samprasa... Da tu ulogu ima neko od tih bivših vrhunskih igrača, koji znaju kako se osvajaju veliki turniri, grend slemovi. Mislim da bi to bio dobar potez za Novaka. Ivanišević uči da bude trener. Ima i on dosta iskustva, može da pomogne Novaku što se tiče servisa i voleja, to je njegov zadatak - jasan je nekadašnji selektor naše Dejvis kup reprezentacije.

Radmilo Armenulić (82) bivši je teniser i teniski trener. Bio je savezni kapiten sa najdužim stažom u istoriji jugoslovenskog i srpskog tenisa, a prema nekim informacijama i u svetu - 17 godina i tri meseca (1979—1997). Vremenom je oformio državni tim koji je bio najuspešniji jugoslovenski teniski sastav u istoriji Dejvis kupa, a činili su ga Slobodan Živojinović, Goran Prpić, Bruno Orešar, Goran Ivanišević.