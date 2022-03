MOŽDA IPAK IMA NADE ZA NOVAKA! AMERIKANCI DONELI VAŽNU ODLUKU: Jedan glas je promenio sve - Evo o čemu se radi!

Promena odluke u Americi bi mogla da ide na ruku Novaku Đokoviću.

Novak Đoković ne može da igra u Indijan Velsu, ali bi možda mogao da zaigra u Majamiju. Tačnije, postoji nada za to posle novih informacija koje stižu iz Amerike.

U Senatu je završeno glasanje po kome je 48 članova glasalo za, a 47 protiv, na pitanje o ukidanju vanrednog stanja u celoj zemlji zbog koronavirusa. To znači da će vanredno stanje biti ukinuto, što je vest koja može da ide na ruku srpskom teniseru.

Međutim, tu postoji jedan veliki problem. Odluka o ulasku u državu za nevakcinisane osobe je i dalje ista, ali bi to moglo da se promeni posle ovog glasanja. Nadaju se Novakovi navijači da će za ulazak u Ameriku biti dovoljan negativan test, a ne potvrda o vakcinaciji.

Jasno je da, čak i ako do promene dođe, Novak ne bi mogao da igra na turniru u Indijan Velsu (od 10. do 20. marta), ali bi možda mogao da igra u Majamiju (od 23. marta do 3. aprila).

Novak je prijavljen za turnir na Floridi, mada je to samo automatska prijava za igrače iz najboljih 10. Jasno je da će i on i njegov tim pratiti situaciju i da će učiniti sve da zaigra tamo.

Podsetimo, Danil Medvedev je preuzeo prvo mesto, Srbin će se na tron vratiti 14. marta, ali bi posle toga mogao da bude u velikom problemu zbog činjenice da Mastersi u Americi donose po 1000 bodova.

Za to vreme je došlo do promena u njegovom timu, pa je tako došlo do sporazumnog prekida saradnje sa Marijanom Vajdom.

