SAJNE VESTI ZA SRBINA: Đoković će moći da igra u Indijan Velsu i Majamiju?

Američki senat je izglasao rezuluciju o ukidanju vanredne situacije povodom koronavirusa i to za samo jedan glas, 48:47.

Posle ovoga, trebalo bi da se krene u menjanje regulative o kovidu u zemlji što bi otvorilo mogućnost Novaku da nastupi i na predstojeća dva Mastersa, u Indijan Velsu i Majamiju.

BREAKING: The Senate votes 48-47 to cancel the covid national state of emergency.



W