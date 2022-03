KAKAV TENISKI ŠOK! Bivša Top 20 igračica suspendovana na četiri godine

Naime, ova 35-godišnjakinja rođena u Taškentu je bila pozitivna na zabranjeni stimulans tokom turnira prošle godine.

Njen advokat Hauard DŽejkobs napisao je u mejlu agenciji Asošiejted pres da Lepčenko namerava da uloži žalbu na odluku Sudu za sportsku arbitražu.

Ona je 2021. godine predsravljala SAD na Olimpijskim igrama u Tokiju, a igrala je i Bili DŽin King kup, a tek joj je sada potvrđena suspenzija za pozitivan test iz prošle godine.

Former Top 20 player Varvara Lepchenko has been given a four-year doping suspension by the ITF.



