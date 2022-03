RUS STAO PORED UKRAJINCA, NASTAO NEZAPAMĆENI SKANDAL: Zabranili mu obeležje Rusije, odgovorio simbolom sa ruskih tenkova!

Ivan je osvojio treće mesto na Svetskom prvenstvu, a na tom takmičenju je mogao da učestvuje samo ukoliko prihvati da ne nastupa pod zastavom Rusije i da na sebi nema obeležje svoje zemlje.

To jeste prihvatio, ali scene sa dodele medalja su zaprepastile svet.

Na njima su mnogi primetili da je na grudima gimnastičara zalepljeno latinično slovo "Z", koje se nalazi i na ruskim tenkovima.

Mnogi veruju da je ovakvim potezom Kuljak poslao podršku ruskim vojnim snagama koje već 11 dana vrše agresiju u Ukrajini.

Šta tačno znači slovo "Z", dugo nije jasno. Bilo je nagađanja da bi oznaka trebalo da spreči prijateljsku vatru u slučaju ruske invazije. Druga teorija je bila da su sve snage označene sa "Z" bile deo određene grupe sa nepoznatom svrhom.

Kako je Kurir saznao, slovo Z zapravo znači ''zahodit'', što u prevodu znači ''svratiti, zaviriti''.

