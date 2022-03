BRUKA I SRAMOTA ROLAN GAROSA: Veličaju Nadala i Cicipasa, Đokovića nema ni na mapi!

Organizatori Rolan Garosa napravili su novi veliki gaf pošto su sa promo objave turnira na zvaničnim kanalima isključili aktuelnog šampiona Novaka Đokovića i postavili fotografiju Stefanosa Cicipasa.

Posle neigranja na Australijan openu i svih problema sa vizom koje je imao, Novak je odigrao jedan turnir ove sezone, i to, u Dubaiju gde je izgubio od Jiržija Veselog. Nastavak sezone za Novaka je poprilično neizvestan, a informacije poslednjih dana ukazuju da će moći da brani titulu osvojenu u Parizu prošle godine zbog olakšavanja mera i odluka vlasti u Francuskoj. Nauime, Francuska vlada objavila da će ukinuti propusnice za vakcinu, a ova odluka bi trebalo da stupi na snagu oko 14. marta. To automatski znači da će Novak zaigrati u Monte Karlu od 9. do 17. aprila i Rolan Garosu koji je na programu od 22. maja do 5. juna.

🌙 At the 2022 edition of Roland-Garros, come and experience the spectacular Night sessions on Philippe-Chatrier court : https://t.co/RRYpqKaDNN



🗓 Opening of ticket sales on Tuesday 8th March at 10am!#RolandGarros pic.twitter.com/nssKhQElNG