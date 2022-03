NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI: Danil Medvedev otkrio zašto je skinuo rusku zastavu

Potez Danila Medvedeva da ukloni rusku zastavu sa svog profila na društvenim mrežima izazvao je mnogo bure.

Rusi su mahom osudili najboljeg tenisera sveta, pa je preko noći od omiljene ličnosti, postao omraženi lik u Moskvi.

Naime, prema informacijama Sputnjika, Medvedev je, baš kao i njegov sunarodnik Karen Hačanov, bio primoran od strane Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP) da to uradi.

A sada se i oglasio Danil, nije mogao više da ćuti. Igranje tenisa bez nacionalnih obeležja bio je jedini način da Medvedev nastavi da predstavlja svoju zemlju i bavi se tenisom, priznao je u izjavi za „RIA Novosti“, potvrdivši da je na ovakav potez bio primoran.

– Naš zadatak je da razvijamo tenis u našoj zemlji i širom sveta, a za to je potrebno da igramo na turnirima. Trenutno je jedini način za to da igramo pod zastavom njihove organizacije i ja ću to pravilo pratiti. Nadam se da će ovo biti samo privremeno. Iščekujem trenutak kada budem mogao da vratim zastavu – rekao je Danil Medvedev.

Agent ruskog tenisera Lev Kasil je bio sličnog mišljenja kao i Medvedev.

– Igranje pod zastavom ATP je bio kompromis kako bi Danil i ostali igrači mogli da se takmiče na međunarodnim turnirima. Naši olimpijci su bili u sličnoj situaciji poslednjih godina. Ovaj dogovor predstavio je spremnost teniskog sveta na dijalog. To je posebno bitno kada se uzme u obzir šta se dešava u ostalim sportovima – rekao je Kasil.

