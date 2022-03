OPET NAPADA! VRATIO SE NOVAKOV NAJVEĆI HEJTER: Đoković opet na meti američkog novinara

Rotenberg je komentarisao odluku organizatora Indijan Velsa da uvrste Noleta u žreb iako srpski as još nije dobio dozvvolu američkog Centra za prevenciju bolesti da može da uđe u SAD.

- Kako sje*ana situacija! - napisao je Rotenberg, komentarišući tvit organizatora Indijan Velsa u kome se objašnjava zašto je Đoković uvršten u žreb.

Tu se nije zaustavio nego je postovao fotografiju zida na kome organizatori Indijan Velsa postavljaju likove igrača i igračica koji neće nastupiti a na njemu se, između Ešli Barti i Serene Vilijams, nalazi i Novak.



- Još uvek je među učesnicima, ali nije skinut sa "Nedostajete nam" zida - napisao je Rotenberg.

Some Indian Wells draw updates (or lack thereof):



Djokovic is *still* entered in this tournament, despite saying he doesn't expect to be able to enter the US given vaccine rules.



Zverev, still under "review" from ATP for his Acapulco incident, is on the practice schedule here.