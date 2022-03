U 83. GODINI ODLUČIO DA ODE U RAT: Nekadašnji predsednik ukrajinskog ragbi saveza uzeo pušku u ruke!

Uprkos poznoj životnoj dobi, Džangirijan je odlučio da da svoj doprinos na frontu, a vest je na društvenim mrežama objavio predsednik Evropske ragbi federacije Oktavijan Morariu.

This is Giorgi Dzhangirian, former President of the Ukrainian Rugby Union, 83 years old, defending his country. 🇺🇦 🏉 #Respect #RugbyEurope

Photo: Sokil Rugby Club Lviv pic.twitter.com/4Muk9L1ysB