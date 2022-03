Đoković u problemu ako ne nastupi na Indijan Velsu: Da li turnir zaista može da ga kazni zbog neigranja?

Našao se Novak Đoković na spisku takmičara za Indijan Vels, uredno je žreban za takmičenje i saznao je da sa Danilom Medvedevim i Rafaelom Nadalom neće moći da se sastane pre finala, ali je pitanje da li će mu uopšte biti i dopušteno učešće, s obzirom na to da nije primio vakcinu protiv koronavirusa. Sada, samo zdravstvene vlasti SAD mogu da mu izdaju posebnu dozvolu da uđe u državu.

Sada se Novak nalazi pred novim problemom koji pred njega postavlja ATP zajedno sa organizatorima Indijan Velsa. Naime, svako povlačenje sa turnira posle "dedlajna" odnosno poslednjeg roka, povlači za sobom novčanu kaznu i to samo za igrače koji ne mogu da potvrde da zbog povrede odsustvuju sa turnira.

Međutim, ne može se reći ni da Novak svojom krivicom odsustvuje sa turnira, jer kao što je poznato, njemu propisi "zabranjuju" da uđe u zemlju i uzme učešće. Sada je samo pitanje da li će Đoković uspeti da se "provuče" ili će se ATP odlučiti da preduzme neku akciju.

If Djokovic doesn't play at Indian Wells, he'll be fined $20,000 for a late withdrawal (doesn't apply to injuries). Would also be suspended from Miami, but this may turn out not to be relevant. pic.twitter.com/T87IuPl6iN