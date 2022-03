'NADAL SE VRATIO, PONOVO JE KRALJ ŠLJAKE' Valnder: Rafu emocije odvajaju od Đokovića i Federera

Legendarni teniser Mats Vilander oduševljen je onim što Rafael Nadal radi od početka sezone.

Naime, Španac trenutno ima učinak 15-0 i osvojio je tri titule (Melburn, Australijan open i Akapulko). Sada ga čeka učešće na Mastersu u Indijan Velsu.

"Bik sa Majorke" će pokušati da dođe do trofeja i na taj način se izjednači sa Novakom Đokovićem po broju pehara sa turnira iz serije 1.000 (37-36 za Srbina).

Kao što je poznato drugog reketa planete nećemo gledati u kalifornijskoj pustinji jer nije dozvoljen ulaz nevakcinisanim.

"Nadal se vratio, ponovo je kralj šljakastih terena"



Slavni Šveđanin je komentarisao Nadala i oduševljen je njegovim rezultatima na početku godine.

- On će na Rolan Garosu napuniti 36 godina i biće sjajno ako bude mogao da nastavi ovako. Prošle godine smo svi mislili da smo blizu kraja Rafine karijere. I sam je mislio da je kraj blizu. Nisam mogao ni da zamislim da će biti u stanju da uradi ovo što je uradio, čak i pored toga što je njegova igra uvek fizičke prirode. Ni za milion godina ne bih pomislio da će Nadal to uraditi, ne u ovom delu sezone. Sada se vratio Rafael Nadal, večiti kralj šljakastih terena - rekao je Vilander.



Vilander se divi načinu na koji Španac igra, ali i sa koliko energije nastupa na mečevima uprkos tome što uskoro puni 36 godina.

- Mislim da je bliži nekom ko ima 16 a ne 36 godina, barem što se tiče emocija, to je ono što ga odvaja od ostalih u velikoj trojci. Siguran sam da imate neke profesore i naučnike kojima nikad nije dosadno da pred sebe postavljaju izazove i traže rešenje problema. Isto je i za Nadala. Mislim da nema većeg teniskog profesionalca koji uživa u tom što i dalje oseća strah, što se plaši ishoda meča i što je nervozan, jer ne zna šta će se desiti do kraja meča. On je tako zaljubljen u to rešavanje problema u svojoj profesiji, da je voljan da trpi bol i oseća tu nervozu, samo da bi saznao šta je iza ugla. Rafael Nadal je spreman da iskoristi tu šansu - zaključio je sedmostruki grend slem šampion.

Nadal je slobodan u prvom kolu Indijan Velsa, a u drugom će odmeriti snage sa pobednikom meča Sebastijan Korda - Tanasi Kokinakis.

