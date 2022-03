"Nastavljamo sa odgovornim ulaganjima u sportsku infrastrukturu, koja nikada nisu bila veća", poručio je ministar.

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić nastavio je redovne aktivnosti Ministarstva omladine i sporta u okviru kojih obilazi lokalne samouprave širom Srbije, posetom gradu Subotici i opštinama Bačka Topola i Kula.

Tom prilikom, realizujući višegodišnji program opremanja fiskulturnih sala, nove komplete sportske opreme i rekvizita, su dobile i osnovne škole “Sveti Sava” iz Subotice, “Nikola Tesla” iz Bačke Topole, kao i “Isidor Bajić” iz Kule.



U društvu olimpijskog šampiona i predsednika Sportskog saveza Srbije Davora Štefaneka, ministar Udovičić obišao je Plivački klub “Spartak Prozivka” iz Subotice, Tekvondo klub “Bajša” iz Bačke Topole i Rukometni klub “Crvenka” iz Crvenke u Sportskom centru “Slobodan Čile Mišković” u Crvenki, čija je rekonstrukcija, kao što je i obećano, nedavno završena.

- Danas sam sa olimpijskim šampionom i predsednikom Sportskog saveza Davorom Štefanekom imao priliku da razgovaram sa mladim sportistima i sportskim radnicima, jer samo direktno i neposredno možemo u otvorenom razgovoru sa njima da analiziramo njihove potrebe i načine na koje bismo njihov rad podigli na još viši nivo. To je preduslov da u Srbiji stasavaju novi šampioni. Nastavljamo sa odgovornim ulaganjima u sportsku infrastrukturu, koja nikada nisu bila veća. Naš cilj je još veći broj medalja i srpska zastava na svakom pobedničkom postolju, a ovo je put ka tome. Takođe, uvek nam je zadovoljstvo da se družimo sa našim najmlađim sportistima i čujemo šta oni imaju da nam kažu, jer nam je to uvek najiskreniji pokazatelj toga kako radimo. Kad imate odgovoran pristup onome što radite, ne postoji nedostižan cilj - to je nešto čime se vodimo, ali i poruka koju želimo da prenesemo kako našim sportistima, tako i našim najmlađima kojima sport možda neće biti životni izbor ali svakako treba da bude deo svakog dana – istakao je ministar Udovičić.