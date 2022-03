NADAL ŽESTOKO REAGOVAO NA POTEZ ZVEREVA: Voleo bih da vidim snažnije kazne za ovakvo ponašanje!

Španski teniser Rafael Nadal zalaže se za oštrije sankcije tenisera koji se neprimerno ponašaju na terenu.

Španac, koji je tri puta osvajao ovaj turnir Serije ATP 1.000, osvrnuo se na slučaj kolege Aleksandera Zvereva, koji je nedavno suspendovan sa turnira.

Nemački teniser je kažnjen sa 40.000 dolara, oduzimanjem osvojenih poena i nagrade, ali i uslovnom kaznom u trajanju od godinu dana, koja kaže da će biti suspendovan sa takmičenja osam nedelja u slučaju ponavljanja prekršaja. Nadal je jedan od onih koji smatraju da je ATP mogao da bude i oštriji prema Zverevu.

"Imam dobar odnosa sa Sašom, dopada mi se, često i treniramo zajedno, tako da mu želim sve najbolje. I on sam zna da nije bio u pravu, to je priznao odmah i to je svakako pozitivna stvar", kaže Nadal, a prenosi sajt "People".

Ipak, dodaje da je neophodno biti oštriji prema prestupima igrača.

"S druge strane, ne valja ako nismo u stanju da kontrolišemo ovakav vid ponašanja na terenu, ne samo ovaj poslednji primer, bilo je još dosta stvari koje su se dešavale poslednjih meseci. Dakle, ako nismo u stanju da kaznimo ovakav vid ponašanja malo jače, onda se mi kao igrači osećamo sve moćnijim kako vreme ide. U ovom sportu, moramo da dajemo pozitivan primer, posebno deci. Dakle, ne želim da Saša bude kažnjen, ali s druge strane, voleo bih da vidim snažnije sankcije za ovakvo ponašanje. One će zaštititi sport, sudije i sve prisutne na mečevima", zaključio je Nadal.

Podsetimo, nemački teniser je pokazao skandalozno ponašanje posle poraza u dubl meču ATP turnira u Akapulku, kada je nekoliko puta reketom udarao u stolicu glavnog sudije.

U trećem setu, došlo je do rasprave Zvereva sa sudijom, kada je Nemac objašnjavao da je loptica otišla u aut. Sudija ga nije poslušao, meč se završio porazom brazilsko-nemačkog para, a Zverev je rešio da se obračuna na neki način. Nekoliko puta je reketom udario po stolici na kojoj je sudija sedeo.