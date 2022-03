'PREŽIVEO JE PAKAO KAD JE BIO MLAD!' Ukrajinac objasnio zašto je svet morao da vidi Noletovu poruku podrške!

Stahovski je nedavno na društvenim mrežama objavio prepisku sa Đokovićem. Srpski as je pružio kolegi podršku i ponudio pomoć.

Ukrajinac je smatrao da je važno da svet vidi Novakovu poruku, pa je zamolio srpskog asa da je objavi. Objasnio je i zašto je to uradio.

Retired Ukrainian tennis player Sergiy Stakhovsky on Novak Djokovic's 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗺𝗼𝗿𝗮𝗹 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 for the country 🇺🇦