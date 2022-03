DANIL MEDVEDEV SENZACIONALNO ISPAO: Gael Monfis savladao prvog tenisera sveta! Đoković se vraća na vrh ATP liste

Prvi teniser sveta Danil Medvedev ispao je sa mastersa u Indijan Velsu pošto je poražen u trećem kolu od Francuza Gaela Monfisa sa 2:1 (4:6, 6:3, 6:1).

Poraz Medvedeva u ovoj fazi turnira praktično znači da će se po završetku takmičenja Novak Đoković vratiti na čelo ATP liste, makar na kratko.

Medvedev je rešio prvi set brejkom u devetom gemu i to tako što je iskoristio prvu brejk loptu u meču.

Medvedev's early loss in Indian Wells means Novak Djokovic will return to ATP #1 in next week's rankings.



(Rankings don't update during Indian Wells or Miami because they're two-week events.)



Djokovic will only have a 55-point cushion, though, so Medvedev could retake him soon.