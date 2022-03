NEKADA JE BILA MUŠKO, A SADA RAZVALJUJE KAO ŽENSKO: Amerikanka promenila pol i postala PRVAK DRŽAVE!

Lija Tomas je šampionka Amerike u plivanju, pošto je osvojila zlatnu medalju na nacionalnom univerzitetskom šampionatu (NCAA). I ništa tu ne bi bilo čudno, da Lija do pre godinu ipo dana nije bila muško! I zvala se Vil Tomas.

Dok je bila muškarac bila je osrednji plivač, a nakon što je postala žena prosto je pomela svu konkurencija i sada joj se bliži reprezentacija Amerike, možda i učešće na Olimpijskim igrama 2024. u Parizu.

Učešće transrodne Lije Tomas na nacionalnim šampionatima podelilo je američku javnost, mada joj mediji pružaju punu podršku. Čak tri sekunde bila je brža od najbliže konkurentkinje Eme Vijent (20), koju je većina navijača proglasila pravom pobednicom trke. Kako kažu, iz prostog razloga što je biološki žena. Inače, Ema je na OI u Tokiju osvojila srebrnu medalju u štafeti, plivajući za Ameriku. Pogledajte video.

Na dodeli medalja navijači su zviždali i tako izrazili svoje negodovanje, što ni najmanje nije naljutilo muškobanjastu Liju, koja se među krhkim ženama isticala sa jakim ramenima i ozbiljnim mišićima. Sa smeškom je prihvatila zlatno odličje.

- Pokušavam sve to što dolazi sa tribina da ignorišem koliko god mogu, pokušavam da se fokusiram na svoje plivanje i na to šta treba da uradim da bih se spremila za svoje trke i samo pokušavam da blokiram sve ostalo - rekla je Lija.

Round of applause for Emma Weyant, the UVA swimmer who placed second in the 500y freestyle tonight, behind Lia Thomas. Second is the new first. #savewomenssports pic.twitter.com/NtHookm3qQ