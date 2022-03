'ĐOKOVIĆ JE ODBIO DA VARA!' Čuveni trener stao u Novakovu ODBRANU: Ne bi mu bilo teško da nađe nekog doktora u Srbiji i da to učini!

Poznati teniski stručnjak, vlasnik akademije i trener Serene Vilijams Patrik Muratoglu stao je u odbranu Novaka Đokovića i uputio je lepe reči na račun srpskog tenisera.

Kako kaže čuveni trener Novak je mogao da "vara", da dobije dokument u Srbiji na kom piše da je uredno vakcinisan i da tako uđe u Australiju ili Ameriku i nastupi na turnirima.

Ipak, on to nije učinio i Francuz mu za to odaje priznanje.

- Da je to učinio mogao je da igra na svakom turniru i da bude u poziciji da postane najveći igrač ikada, ali nije to učinio. Odbio je da vara. Kažem, za njega bi to bilo lako, nema šanse da bi ga uhvatili. Ne bi mu bilo teško da nađe nekog doktora u Srbiji i da to učini.



Muratoglu takođe brani Đoković i kada su u pitanju kritike da se po svaku cenu trudi da bude voljen.

- Jedna od najvećih kritika na Novakov račun jeste da nije autentičan, da igra samo zato što želi da bude voljen i da ne pokazuje svoju pravu ličnost. Ja smatram da je istina potpuno drugačija, primer je pandemija koronavirusa. Smatram da bi neko poput Đokovića vrlo lako mogao da pronađe nekoga ko će da potpiše da je vakcinisan iako nije i da ljudi za takvu prevaru nikada ne bi saznali.

Na kraju je objasnio i da je Novak čovek koji ostaje pri svojim stavovima i čija dela više govore od reči. Đoković je odbio i novac jedne kompanije zato što smatra da su one štetne po najmlađe.

- Novak je jedini vrhunski teniser koji je odbio dati prava na korišćenje svog lika za video-igrice, jer smatra da igrice nisu dobre za decu. Odbio je novac i to je nešto posebno. Možda je napravio neke greške u komunikaciji, ali ja verujem da dela govore više od reči.

Serena's coach, Patrick Mouratoglou:

"Novak Djokovic is someone who is true to his values, true to his beliefs and authentic."

(PM ig) pic.twitter.com/fQIj2YRKv4 — 𝚗𝚒𝚌𝚔. A⑨ (@NoleLondon) 03. март 2022.

