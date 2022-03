O OVOM SNIMKU BRUJE NOLETOVI NAVIJAČI: Da li je Rafael Nadal lagao? (VIDEO)

Posle velike drame i borbe sa svojim naslednikom, Rafa je stigao do pobede i prilike da izjednači rekord Novaka Đokovića.

Ipak, jedan detalj je izazvao mnogo kontroverze među Novakovim navijačima. Reč je o povredi španskog tenisera. Naime, Nadal je u toku meča pozvao medicinski tajm-aut, a mnogi misle da je tako pokušao da ukrade sebi vreme i prikupi dodatnu energiju.

Navijači Đokovića mahom kače snimak i tvrde da je Nadal lažirao povredu i da mu nije bilo ništa. Nakon što mu je ukazana pomoć, Nadal je igrao bez poteškoća i savladao je Alaraza.

