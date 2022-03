SKOK KOJI JE ISPISAO NOVU ISTORIJU! Evo kako je svetska šampionka Ivana Španović Vuleta SKOČILA ZA JOŠ JEDNO ZLATO! (VIDEO)

Do zlata je došla fantastičnim skokom 7,06 metara pred. punom Arenom i izazvala erupciju.

To je jedina medalja Srbije na Svetskom dvoranskom prvenstvu u našoj prestonici.

Ivana je odbranila svetsku titulu i postala prva Evropljanka u istoriji dvostruka šampionka sveta.

Long jump champ never disappoints!

Ivana Vuleta (Španović) 7.06 !! 1st jump over 7m this year in the world ❤️🇷🇸 #Athletics #WorldIndoorChampionships #WICBelgrade #Belgrade #Serbia #Atletika #Spanovic pic.twitter.com/DOCc4aXOXo