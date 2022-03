NADAL KONAČNO IZGUBIO: POSLE AGONIJE OSTAO BEZ TITULE! Amerikanac srušio Rafu, a domaća publika navijala PROTIV njega (FOTO+VIDEO)

Serija nepobedivosti Rafaela Nadala je završena. Posle 20 uzastopnih pobeda i savršenog starta 2022. godine je doživeo prvi poraz. U finalu Indijan Velsa ga je zaustavio domaći predstavnik Tejlor Fric!

U meču za titulu je Amerikanac posle velike borbe došao do druge titule u karijeri - 6:3, 7:6 (7:5). Bio je ovo ujedno i duel dvojice povređenih igrača koji su i pored svih problema i bolova izašli na teren, pružili publici dobar meč i na kraju se radovao Tejlor.

Zanimljivo je da Fric nije pobedio samo Nadala, već i publiku. Iako se igralo u Americi, navijači su bili na strani Španca. Veći deo publike je navijao za Rafu, tako da je Tejlor na kraju ostvario više od jedne pobede na samom terenu. Uz to je igrao sa povređenim skočnim zglobom.

"Ne mogu da vam opišem koliko je uopšte bilo teško da odlučim da igram. Bio je to najgori bol u mom životu. Nisam siguran ni kako sam izašao na teren. Na treningu sam napravio par promena pravca i počeo sam da vrištim od bolova. Imao sam razne tretmane pre meča, radili smo dosta stvari, kada sam na kraju konačno izašao na teren u finalu nisam osećao bol. Gubio sam mečeve tokom karijere protiv onih najboljih, da biste došli do pehara morate da pobedite najbolje, nadam se da će Rafa biti dobro", rekao je Fric posle trijumfa dok je jedva suzdržavao suze radosnice.

Katastrofalno je Rafa započeo meč, odmah je pretrpeo dva brejka i na semaforu je stajalo 4:0 u korist Amerikanca. Tek tada je dobio priv gem na svoj servis, što je učinio i Fric, a da nešto nije u redu sa španskim igračem moglo je da se vidi. Uzeo je tablete protiv bolova, pa je tražio lekarski tim da dođe na teren. Set se, očekivano, završio vođstvom domaćeg predstavnika iako je Nadal vratio jedan brejk (6:3).

