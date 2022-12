ŽIVOTNA DRAMA SVETSKOG ŠAMPIONA: Pao u nesvest, pa završio u bolnici! (FOTO+VIDEO)

Italijanski biciklista Soni Kolbreli doživeo je pravu dramu posle prve etape Trke kroz Katalunju, jer je odmah po dolasku na cilj kolabirao i pao!

Italijan je trku završio na drugom mestu, da bi nedugo zatim zatražio medicinsku pomoć. Masirali su mu srce i prevezen je u bolnicu na dalje provere.

– Pri svesti je i priča, imaće još lekarskih pregleda. Može i da hoda, dobro je – poručio je njegov tim-menažder, a zatim je stiglo i saopštenje:

– Posle trke na prvoj etapi, Soni je pao u nesvest. Pružena mu je dodatna medicinska pomoć i bio je u stabilnom stanju onog trenutka kada je odvezen u bolnicu u Đironu kako bis e njegom stanje dalje istražilo. Tim Bahrein Viktorijus želi da se zahvali organizatorima i doktorima na pomoći.

Italijan je, inače, aktuelni šampion Evrope, a nedavno je imao zdravstvenih problema kada je oboleo od bronhitisa. U nastavku možete pogledati i snimak sa lica mesta posle trke:

Hope he's ok.

"LAST MINUTE Sonny Colbrelli, second in this first stage of the Volta a Catalunya has collapsed as soon as he crossed the finish line and the medical services have had to practice a cardiac massage"

[I've not followed the video link, may contain distressing images] https://t.co/KzJdpzzHan