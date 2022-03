DRUŠTVENE MREŽE USIJANE ZBOG NADALOVE POVREDE: Australijski POLITIČAR komentarisao zdravstveno stanje Španca, pa potkačio i Đokovića!

Posle titula u Melburnu, Australijan openu i Akapulku, Španac je u finalu turnira iz Masters serije neočekivano poražen od Amerikanca Tejlora Frica.

Španac je imao određenih tegoba i u polufinalu protiv sunarodnika Alkaraza, a u finalu je dva puta tražio pomoć fizioterapeuta.

„Imao sam problem sa disanjem. Ne znam tačno šta je u pitanju. Kada sam se kretao, osećao sam kao da imam knedlu u grlu. Osećao sam i bol u rebrima. Sve me to potpuno zaustavilo. Mnogo me više brine taj problem, nego sam poraz, koji sam odmah prihvatio“, rekao je Nadal i zabrinuo fanove širom sveta.

“When I try to breathe, it’s painful, and it’s very uncomfortable. It’s like a needle all the time inside. I get dizzy a little bit because it’s painful. It’s a kind of pain that limit me a lot” said Nadal



