LOŠE VESTI ZA ŠPANCA! Zbog povrede, Nadal skoro pa sigurno propušta turnir u Monte Karlu! NOVAKU OVO IDE U PRILOG?

Rafael Nadal će zbog povrede propustiti turnir u Monte Karlu.

Njemu je dijagnostikovan prelom rebra i čeka ga pauza od četiri do šest nedelja.

Od 9. do 17. aprila se igra turnir u Monte Karlu, pa je izvesno da će propustiti ovaj turnir.

Turnir na Rolan Garosu se igra od 22. maja do 5. juna, pa je izvesno da će Španac stići da se oporavi za ovo takmičenje.

Not a good news for Rafael Nadal after a great start to 2022 🙁



The 21-time Grand Slam champion may have to miss Monte-Carlo Masters.



We wish Rafael Nadal a speedy recovery 💪#RafaelNadal #Tennis #Injury pic.twitter.com/UFW42d5WNu