KECMANOVIĆ SJAJAN NA STARTU MAJAMIJA: Srbin nastavio sa odličnim igrama, Kanađanin sledeći izazov

Srpski teniser Miomir Kecmanović odlično je počeo učešće na Mastersu u Majamiju. On je u prvom kolu pobedio Amerikanca DŽeka Soka sa 7:6(3), 6:4.

Nakon što je odigrao sjajno u Indijan Velsu, gde je zaustavljen u četvrtfinalu od kasnijeg šampiona Tejlora Frica, Beograđanin je sa odličnim partijama nastavio je i na Floridi.

Trenutno 48. igrač sveta nije dobro počeo meč protiv 144. na ATP listi. Sok je prvi stigao do brejka i poveo sa 4:1. Ipak, u drugom delu prvog seta Srbin je uspeo da se konsoliduje podinge nivo igre.

Uspeo je Kecmanović da vrati izgubljeno, a potom odigra dobro u taj-brejku. To mu je donelo prednost i samopouzdanje za nastavak meča.

Kako je meč odmicao tako je 29-godišnjak iz Nebraske delovao sve sigurnije. On je bio taj koji je pretio na servis rivala, ali do brejka nije uspeo da dođe. I kada se činilo da će i drugi segment meča biti rešen u 14. gemu Miomir je na sjajan način oduzeo rivalu servis i došao do trijumfa posle jednog sata i 39 minuta igre.

Kecmanović će u drugom kolu igrati protiv sedmog nosioca Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima.

