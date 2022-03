KECMANOVIĆ GAZI KROZ MAJAMI: Srpski teniser očitao lekciju devetom igraču sveta (VIDEO)

Momak iz Beograda je drugi put u svega nekoliko dana uspeo da savlada dva igrača iz Top 10 svetske rang liste. Ovaj 22-godišnjak je u Indijan Velsu bio bolji od Matea Beretinija (6. na ATP listi).

Kecmanović je osokoljen dobrim rezultatom u "kalifonijskoj pustinji" gde je ispao u četvrtfinalu od kasnijeg šampiona Tejlora Frica došao na Floridu i nastavio da deli teniske lekcije.

Srbin se latio četkice i pastele i počeo je da crta po terenu. Bio je ubedljiv protiv Kanađanina konije imao rešenje za njegove poteze i udarce. Miomir je već na startu imao dve brejk lopte koje nije iskoristio. Ipak, propušteno je uspeo da nadoknadi u sedmom gemu kada je oduzeo servis rivalu. Odmah je pokušao da uzvratio 21-godišnjak iz Montreala, ali je 48. igrač sveta uspeo da spase četiri brejk prilike i potom mirno privede set kraju.

The upward trend continues 📈@MioKecmanovic races past 7th seed Auger-Aliassime 6-4 6-2 to make the 3rd Round at the #MiamiOpen pic.twitter.com/TDS1GUVIT5