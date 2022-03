ŠIFROVANA PORUKA ČOVEKA KOJI JE UNIŠTIO NADALA: Svi pričaju o njegovom rebusu! (FOTO)

Nakon meča je ostavio misteroiznu poruku na kameri, koji su mnogi protumačili kao njegovu želju i najavu da će osvojiti drugi uzastopni masters.

Podsetimo, Amerikanac je nedavno slavio na Indijan Velsu, savladavši u finalu Rafaela Nadala.

Pošto je njegov potez izazvao mnogo pažnje u javnosti, Fric je rešio da se oglasi i objasni da je u pitanju njegova šala.

– Pre nego što se ljudi naljute, ovo je bila šala i mislio sam da je bilo zabavno – napisao je Tejlor Fric.

Before people get pissed this was a joke I thought it was funny 🤷🏻‍♂️ https://t.co/AN2HDdSZUS