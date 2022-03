UBILA JE SUJETA?! KLINKA RAZBIJALA VELIKU ŠAMPIONKU, ONA POBEGLA S MEČA: Pokupila se i zbrisala, traže KAZNU (VIDEO)

Nekada najbolja teniserka planete Viktorija Azarenka (32) napravila je veliki skandal u trećem kolu mastersa u Majamiju pošto je bukvalno izjurila sa meča bez dovoljno dobrog objašnjenja!

Azarenka je igrala katastrofalno, ispod svakog nivoa, tako da joj je mlada češka teniserka Linda Fruhvirtova, kojoj je tek 16 godina, držala lekciju. Tinejdžerka je prvi set dobila 6:2 i u drugom je vodila 3:0, da bi zbog povrede ili povređene sujete Beloruskinja samo otišla sa terena.

Krenula je ka sudiji i delovalo je da će tražiti medicinsku pomoć, a umesto toga je samo kratko obavestila da se povlači sa meča što je sve ostavilo u potpunom šoku.

Iako to nije viđeno u prvom trenutku, Azarenka je pružila ruku i Fruhvirtovoj, doduše ne previše srdačno, a komentatori su odmah ocenili da je njen postupak bio "odvratan" jer se povukla na nedostojanstven način. Od jedne šampionke očekivalo se više, pošto je delovalo kao da se povlači jer će izgubiti.

Za sada nema nikakvih informacija da je Azarenka, inače 16. teniserka na WTA listi, uopšte povređena, a neki navijači otišli su toliko daleko da traže i suspenziju za nju, pošto joj ovo nije ni prvi ispad ove godine.

Ukaljala je pobedu Fruhvirtovoj (276. na WTA listi), ali mlada Čehinja tek čeka osminu finala gde sprema novo čudo.

Pogledajte!

Azarenka should be banned from tennis. At 2-6 0-3 down, she took her bags and left the court. Not even shaking her opponent's hand. If you feel frustrated that a 16 year old humiliates you, just retire from sport! Congrats Fruhvirtova! #MiamiOpen2022 #wtamiami https://t.co/Cl1EfrL3pW