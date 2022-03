OTKRIVENO ŠTA JE IZA SKANDALA! Oglasila se Beloruskinja nakon što je pobegla usred meča: NISAM POVREĐENA, žalim što sam uopšte igrala

Beloruska teniserka Viktorija Azarenka šokirala je teniski svet pošto je odlučila da napusti meč meč trećeg kola mastersa u Majamiju, gde je gubila od mlade Čehinje i bila nadomak poraza.

Linda Fruhvirtova (16), od koje je Azarenka duplo starija, vodila je 6:2 i 3:0 kada je njena protivnica odlučila da preda meč i odšeta sa terena. Time je iznervirala sve navijače u Majamiju, koji čak traže i suspenziju za nju, a istovremeno je Fruhvirtovoj "obrisala" najveću pobedu u karijeri.

Njena odluka da preda meč je i dalje pod velom misterije, čak i nakon saopštenja u kome nije otkrila mnogo, sem da nije bila povređena kako se u prvi mah činilo.

Azarenka should be banned from tennis. At 2-6 0-3 down, she took her bags and left the court. Not even shaking her opponent's hand. If you feel frustrated that a 16 year old humiliates you, just retire from sport! Congrats Fruhvirtova! #MiamiOpen2022 #wtamiami https://t.co/Cl1EfrL3pW