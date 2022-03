'NE ZANIMA GA ŠTA DRUGI MISLE!' Koreča SNAŽNO podržao Novaka Đokovića: DIVIM MU SE! (FOTO)

On je istakao da srpskog asa ne dotiče to što publika više podržava Rafaela Nadala i Rodžera Federera.



- Mislim da je okrenuo novi list. Videli smo da se rasplakao u finalu Ju-Es opena kada ga je publika podržala, to mu ipak jeste bilo važno, skoro kao osvajanje titule. Svašta mu se dogodilo prethodnih godina – diskvalifikacija na Ju-Es openu 2020, taj poraz od Medvedeva u NJujorku, onda ovo sa Australijom... Mislim da je jači nego ikada ranije posle svega - rekao je Koreča.

Potom je naglasio da se divi Đokoviću, jer ga ne zanima šta drugi misle.- Duboko mu se divim jer kaže ono što oseća, ne kaže samo ono što ljudi žele da čuju kako bi ga voleli. Možete da ste saglasni ili ne sa njegovim stavovima, ali on je dosledan svojim principima. Poštuje to što sam ja vakcinisan, ali iz nekog razloga, on je odlučio da se ne vakciniše. Ja sam veliki obožavalac Đokovića, Nadala i Federera. Đoković je mnogo pametniji nego što ljudi misle - zaključio je bivši španski teniser.

“If it was Nadal or Federer it would be permanently highlighted” Alex Corretja lashes out (huh?) on tennis community for ignoring Novak Djokovic’s week record as World No. 1



