RASKRINKANA BRUKA AUSTRALIJE! Eksprert PRAVNIM ČINJENICAMA objasnio sramnu deportaciju Novaka Đokovića - SADA JE SVE JASNO!

Rizvi je skoro sve decenije bio zadužen za ova pitanja i imao funkciju zamenika sekretara Odeljenja za imigraciju, u januaru je kritikovao tamošnje vlasti zbog postupanja prema srpskom teniseru.



On je u svom tekstu postavio dva pitanja koja zahtevaju odgovor.

– Zašto Đoković nije stavljen na listu za uzbunu (MAL) i zašto mu nije odmah odbijena viza od samog početka s obzirom na njegove javne izjave protiv vakcinacije?

– Zašto su ostali teniseri i zvaničnici bili u potpuno istoj situaciji kao i Đoković, omogućeno im je da dođu, pre nego što je Đokoviću ukinuta viza 6. i 7. januara?

Home Affairs still in denial that ⁦@DjokerNole⁩ should have been on MAL and not have been granted a visa or not been allowed to board a plane to OZ. https://t.co/Sac8QYnVrD