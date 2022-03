'NE OSEĆAM PRITISAK, TO JE VELIKI CILJ': Medvedev progovorio o trci sa Đokovićem

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Majimju i pobeda u tom meču bi mu donela povratak na prvo mesto ATP liste.

Rival momku iz Moskve biće Hubert Hurkač, a osvajač poslednjeg Ju-Es opena ističe da ne oseća nikakv pritisak zbog mogućnosti da ponovo bude najbolji na svetu.

- Ne osećam pritisak, već dodatni motiv. To je veliki cilj, koji želim da ostvarim. Znao sam i pre početka turnira da će mi polufinale biti potrebno za povratak na vrh. Sada imam dobru priliku, samo je još jedan meč ostao. Pritiska nema. Možda će ga biti tokom meča, ali u zavisnosti od toga kako će se rezultat kretati - rekao je Medvedev.

On je u osmini finala turnira na Floridi bio bolji od Amerikanca DŽensona Bruksbija.

- Znao sam da neće biti lako, on igra odlično i ima potencijal da bude u samom vrhu. Na početku me je šetao po terenu, ali sam kasnije uspeo da preuzmem kontrolu i dođem do pobede - istakao je 25-godišnji Rus.

