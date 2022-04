'TO NIJE ČUDO, TO JE ALKARAZ': Mladi Španac uradio nešto što nije niko još od Nadala u 2005. godini (VIDEO)

Hubert Hurkač je uspeo da pobedi drugog tenisra sveta Danila Medvedeva u četvrtfinalu Majamija, ali nade Poljaka da može do odbrane titule na Floridi raspršio je mladi španski as Karlos Alkaraz.

Iako je "novi Nadal" pobedio sa 2:0, meč je bio vrlo neizvestan, što govori i rezultat po setovima - 7:6(5), 7:6(2).

Ovim je španski tinejdžer (19 godina napuniće u maju), koji je u četvrtfinalu, takođe posle velike borbe, eliminisao našeg Kecmanovića, stigao do prvog finala mastersa, a to je učinio kao drugi najmlađi teniser u istoriji, pošto je 29 dana stariji od zemljaka i idola Rafaela Nadala koji je 2005. zaustavljen u prvom od svojih pet finala.

TEENAGE DREAM 🌟@alcarazcarlos03 snaps Hurkacz’ 10-match winning streak in Miami 7-6(5) 7-6(2) to reach his maiden Masters 1000 final!#MiamiOpen pic.twitter.com/pHzLuoHwh0