ZLATO ZA SRBIJU! Snežana Šiljković na 59. Beogradskom pobedniku nasledila šampionski pehar od Nine Radovanović

Finalno boks veče u konkurenciji dama u okviru 59. „Beogradskog pobednika – memorijala Branko Pešić“ završeno je trijumfom reprezentativke Srbije Snežane Šiljković kojoj je pobednički pehar za najbolju bokserku šampionata predala prošlogodišnja šampionka Nina Radovanović.

Pripadnice nežnijeg pola nisu se štedele u ringu Hale sportova „Ranko Žeravica“, već su sa ogromnim žarom i motivacijom ulazile u svaki meč i pružale vrhunske partije sa ciljem da se dođe do pobedničkog postolja ovog prestižnog takmičenja.

Sedam reprezentativki Srbije borilo se za zlato i naslov šampionke 59. Beogradskog pobednika. U magičnom četverouglu izgarale su redom za trijumf Srbije Snežana Šiljković u kategoriji od 45 do 48 kg koja je savladala Marokanku Jasminu Moutaki.

Najbolja bokserka Srbije Nina Radovanović potvrdila je klasu i još jednom dala do znanja da je jedan od najozbiljnijih kandidata za medalju na predstojećem Prvenstvu sveta 2022. koje će u maju biti održano u Istanbulu. U kategoriji do 50 kg Radovanovićeva se u „Žeravici“ borila protiv Velšanke Helen Džons i slavila ubeljivo.

Srpska reprezentativka Jelena Zekić u kategoriji do 57 kg imala je težak zadatak protiv Bugarke Svetlane Staneve koja je žestokim tempom i udarcima stigla do pobede našom šampionkom. Natalija Šadrina (do 60 kg) briljirala je protiv Litvanke Ane Starovoitove i osvojila novo zlato Srbiji. U kateogriji do 63 kg naša Jelena Janićijević osvojila je srebro u sudaru sa predstavnicom Hrvatske Sarom Beram.

U sudaru velterašica (do 66 kg) naša Milena Matović vodila je žestoku, rovovsku borbu za zlato protiv Velšanke Rouz Ekles i na kraju stigla do pobedničkog postolja. Šampionka Srbije i Balkana Aleksandra Rapajić koja je na nedavno završenom evropskom šampionatu za mlađe seniorke Srbiji osvojila bronzu u borbi za zlato memorijala „Branko Pešić“ borila se protiv Bugarke Melise Jonuzove koja je ovaj put bila nesalomiv orah.

Očekivane šampionske partije pružile su i svetske boks zvezde, osvajačice brojnih evropskih, svetskih i olimpijskih medalja u ženskoj konkurenciji koj su ove godine uzele učešće na drugom najstarijem takmičenju u Evropi.

Aktuelna vicešampionka sveta i srebrna sa OI u Tokiju, predstavnica Turske Buse Naz Čakiroglu slavila je u sudaru sa Engleskinjom Čarli Davison. Svetska šampionka iz 2014. Bugarka Stanimira Petrova bila je neumoljiva protiv Marokanke Zohre Ez-Zahraoui, dok je njena slavna zemljakinja Khadija El Mardi bronzana sa svetskog šampionata 2019. godine izgubila od Turkinje Buhru Isildar u kategoriji teškašica (+81 kg).

Za najbolju tehničarku turnira proglašena je Bugarka Petrova Stanimira kojoj je pehar predao Ivan Ribać.

Bronze za Srbiju ikovale su: Sandra Maran, Jovanka Radulović, Tijana Milošević i Nikolina Gajić. Medalje su bokserkama uručili: Vukašin Dobrašinović, Branko Aleksić, Slaviša Čurović, Milivoje Labudović, Mirko Puzović, Nikola Sjekloća, Brankica Negovanović, Mujo Bajrović, Ivan Ribać i Miodrag Perunović.

Muška finala 59. Beogradskog pobednika zakazana su za 2. april 2022. sa početkom od 19 časova uz direktan TV prenos na TV Arena Fight i RTS drugi program i besplatan ulaz u Halu sportova „Ranko Žeravica“. Srbiju će predstavljati osam reprezentativaca, a videćemo i srpski duel u velter kategoriji (do 67 kg) u kome će snage odmeriti Vahid Abasov i Pavel Fedorov.

U bantam kategoriji (do 54 kg) predstavljaće nas Tamir Galanov protiv Kazahstanca Olzhasa Bainijazova. U kateogriji do 60 kg mladi as srpskog ringa Semiz Aličić boriće se protiv Jermenca Karena Tonakanjana. U kateogriji do 75 kg mladi boks reprezentaivac Srbije Jovan Nikolić boriće se protiv Kazahsatanca Iljara Ašiurova.

Tri poslednje partije večeri rezervisane su za tri vrhunska srpska boksera. Bronzani srpski as sa Svetskog šampionata u Beogradu 2021. kruzeraš Vladimir Mirončikov (do 86 kg) za protivnika imaće Ukrajinca Sergeja Horskova, Sadam Magomedov (do 92 kg) ukrstiće rukavice sa Jermencem Narekom Manasjanom, dok će kapiten srpske selekcije, naš superteškaš Vladan Babić imati okršaj sa vicešampionom sveta iz 2021. Jermencem Davitom Čaklojanom.

