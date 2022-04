KAKAV ISPAD DANILA MEDVEDEVA! Usred meča se OKRENUO PREMA KAMERI: Pogledajte šta je rekao (VIDEO)

Rusu je za prvo mesto bio potreban trijum u četvrtfinalnom meču na mastersu u Majamiju, ali je baš na tom koraku zaustavljen od strane Poljaka Huberta Hurkača koji je pobedio u dva seta rezultatom 7:6(7:5), 7:6(7:2).

Medvedev je tokom tog meča imao problema sa disanjem, ali meč je jedan čudan momenat Rusa na terenu, a imali smo više prilika da se uverimo u to koliko im je sklon dvadesetšestogodišnjak.

'Never ever advise anybody to buy this ball, it's a piece of garbage, you're just gonna lose your money'



Medvedev, looking straight into camera on the changeover 💀 pic.twitter.com/vlejeRJYK9