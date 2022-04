ON JE BUDUĆNOST SRPSKOG TENISA! Mladi Srbin impresivno osvojio PRVI TURNIR U KARIJERI!

Osamnaestogodišnjak je u finalu ovog ITF tutnira pobedio rivala iz Nemačke, Tima Šrodera, a protivniku je prepustio samo jedan gem.

Rezultatom 6:0, 6:1, Međedović je kao osmi nosilac potpuno uništio Nemca i tako obezbedio pehar turnira koji se igrao na šljaci za nagradni fond od 15.000 dolara.

hamad medjedovic won his first senior title today. this guy is just 18 years old and many say he's as good as alcaraz, keep your eyes on his future rise🔥 pic.twitter.com/iPcGAO6jMc