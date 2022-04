HAOS! HRVATI SE MASOVNO ODREKLI LOVRENA! 'Kako znaš i umeš si BRANIO ĐOKOVIĆA, podržavaš i svoje Ruse - ne želimo da te gledamo'

Fudbaler Zenita, Dejan Lovren, naišao je na osude medija i naroda u Hrvatskoj zbog toga što je ostao u Rusiji dok traje rat u Ukrajini.

Lovren je odlučio da ne napusti Rusiju i ekipu iz Sant Peterburga iako je FIFA dozvolila svim igračima da raskinu ugovore sa ruskim i ukrajinskim klubovima, a njegova odluka se nije dopala Hrvatima.

Ulje na vatru dodao je Lovren podrškom svojih saigrača.

Iskusni defanzivac već neko vreme ne igra zbog povrede, a nakon što je putem Instagrama poželeo sreću Zenitu na gostovanju Sočiju, usledile su reakcije u našem komšiluku, a nekadašnjem fudbaleru Liverpula između ostalog se zamera i što je podržavao Novaka Đokovića tokom drame srpskog tenisera u Australiji na početku 2022. godine, a ne oglašava se zbog trenutne situacije u Ukrajini.

- To nije samo po sebi toliko sporno, on i saigrači nisu pokrenuli invaziju na Ukrajinu, niti je vode, on i oni igraju fudbal. Ali, Lovren je poznat po tome što ima mišljenje o mnogim osetljivim temama, a ove se u više od mesec dana nije dotakao, iako je ozbiljnija i njemu bliža nego brojne druge kojima je "zabavljao" pratioce po društvenim mrežama. Početkom godine bio je oštar prema Australiji zbog odnosa prema Novaku Đokoviću i pritom nije birao reči, a pre nekoliko dana se pridružio akciji "bojkotujmo Dizni" zbog najave o povećanju LGBTQ tema u sadržajima za decu. Kad je reč o hiljadama mrtvih i sravnjenim gradovima u komšiluku, nikakvog mišljenja ili stava nema. Njegov Zenit trenutno je prvi s tri boda ispred moskovskog Dinama, ali ruskim su klubovima zabranjeni nastupi u svim evropskim takmičenjima pa će biti zanimljivo videti hoće li Lovren zadržati mesto u reprezentaciji ako zabrana ostane i u idućoj sezoni - navedeno je na sajtu "Večernjеg lista".

Na drugom portalu u komšiluku, "Indeh.hr", napravljena je anketa sa pitanjem: Da li za Hrvatsku trebaju da igraju igrači koji su ostali u Rusiji?

Interesantno je da je posle blizu 17.000 glasova, čak 57 odsto ljudi odgovorilo odrično, što znači da većina više ne bi volela da vidi Lovrena u kockastom dresu nacionalnog tima.

Naravno, ovo nije zvaničan stav niti bilo kavka odluka Fudbalskog saveza Hrvatske, već samo reč navijača.