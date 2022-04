Novak igra turnir u Madridu, organizatori iznenadili spiskom učesnika

Organizatori Mastersa u Madridu saopštili su preliminarni spisak tenisera koji će igrati, a na njemu se nalazi i ime najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića.

Ono što je iznenadilo ljubitelje tenisa jesu i imena Danila Medvedeva, ali i Rafaela Nadala. Nastup Rusa i Španca je neizvestan jer Rafa ima povredu rebra i nije poznato hoće li uspeti da se oporavi za turnir pred domaćom publikom, dok je Medvedev operisao kilu.

Masters u Madridu je na programu od 2. do 8. maja, a branilac titule je Aleksander Zverev. Novak je ovaj turnir osvajao tri puta (2011, 2016, 2019), a čini se da bi bio glavni favorit i za četvrtu.

Pre ovog turnira, na programu je Masters u Monte Karlu, ali i takmičenja u Barseloni i u Beogradu gde se igra Serbia Open.

