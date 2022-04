'PONOSNI NA SVE OBORENE REKORDE I POSTIGNUTE REZULTATE!' Ministar Udovičić čestitao Međunarodni dan sporta: ULAŽEMO NIKAD VIŠE - TO SE I VIDI (VIDEO)

Na putu obaranja rekorda, naši šampion i podržani su, kako kroz povećanje iznosa za nacionalna priznanja za 70,05 posto, tako i kroz novčane nagrade za osvojene medalje na koje su uvećane za čak 100 posto u odnosu na 2012. godinu.

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić čestitao je Međunarodni dan sporta sportistima, sportskim radnicima i svima koji podržavaju sistem sporta, istakavši rekordne rezultate koje beleži srpski sport.

- Ponosni smo na sve oborene rekorde i postignute rezultate koje beleži srpski sport u poslednjoj deceniji. Srbija je sada zemlja koja nikada više sistemski investira u promociju i popularizaciju sporta, svih njegovih aspekata, od sporta najmlađih, preko vrhunskog do sportske infrastrukture. To je praćeno vrhunskim rezultatima koje naš sport danas beleži na svim poljima. Primera radi, naši vrhunski sportisti imaju rezultate koji su na istorijskom maksimumu - ukupan broj osvojenih medalja u olimpijskim i paraolimpijskim disciplinama za 12 godina, u periodu od 2000. godine do 2011. godine, je 156 medalja, a za 10 godina, u periodu od 2012. godine do danas, osvojeno je ukupno 332 medalje, što je porast od preko 120 posto – naveo je Udovičić u čestitki.

Kako ističe, na putu obaranja rekorda, naši šampion i podržani su, kako kroz povećanje iznosa za nacionalna priznanja za 70,05 posto, tako i kroz novčane nagrade za osvojene medalje na koje su uvećane za čak 100 posto u odnosu na 2012. godinu.

- Našim perspektivnim sportistima, od njihove 15 godine, obezbedili smo rekordne iznose stipendije koje su danas uvećane takođe za 70,05 posto, kako bi im omogućili da razviju svoj potencijal i slede put naših šampiona. Organizovali smo najveća planetarna takmičenja, i to kako u školskom sportu tako i u gotovo svim granama sporta, te smo zato danas na međunarodnim nivou prepoznati kao siguran i poželjan partner, koji ispočetka obara granice gostostoprimstva i uzima se za primer organizacije – kaže Udovičić i dodaje:

Ulaganja u infrastrukturu su takva i tolika da gotovo da ne postoji mesto u Srbiji gde danas nemamo bar jedan novi ili rekonstruisani sportski prostor. Sigurni da ćemo oboriti i sopstvene rekorde ubuduće, svim sportistima, celokupnom sistemu sporta i svima koji ga podržavaju, čestitamo Međunarodni dan sporta.