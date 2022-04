ŠOK! Đokovićev rival objavio da se POVLAČI: Godinama se pitam što se toliko mučim

Svi ga pamtimo po mečevima na početku karijere Novaka Đokovića, kada je Srbin morao da prođe period velikih poraza upravo od nekadašnjeg petog igrača sveta, a mnogi pamte i njihov prvi susret na Australijan openu koji je Nole pobedio. Danas, mnogi ni ne znaju da je Conga pao na čak 220. mesto na ATP listi pošto se poslednje četiri godine mučio sa povredama.

C’est avec beaucoup d’émotions que j’annonce aujourd’hui ma décision d’arrêter ma carrière professionnelle lors du prochain tournoi de @rolandgarros 🧡

It is with great emotion that I announce today my decision to stop my career at the next French Openhttps://t.co/yCmP3wch3o