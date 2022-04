Novakovo 'ropstvo' donelo SPAS MIGRANTIMA - konačno slobodni posle nekoliko godina

Ne samo da se pričalo o sramnom tretmanu vlasti Australije prema najboljem svetskom teniseru koji je na kraju proteran, već i o položaju ilegalnih migranta. Podsetimo, Đoković je bio smešten u melburnškom hotelu "Park" sa migrantima, koji su na kraju i pušteni, posle tri meseca.

Tu vest je potvtrdila i mđeunarodna organizacija, Amnesti internešnl.

- Tri meseca otkako su svetski mediji gledali Novaka Đokovića kako dolazi i odlazi iz pritvora u Park hotelu, migranti koji su uz njega bili i koji su držani godinama su konačno slobodni. Tužno je da su nekoliko godina držani nepotrebno po hotelima u Australiji, posle godina po ostrvima i van obala - poručili su iz Amnestija.

"Three months since the world’s media watched @DjokerNole come and go from the Park hotel, the refugees who were detained alongside him are finally free...The delay in releasing them is inexcusable." @drgrahamthom https://t.co/1qTpcs23Ux