CEO SVET OVO ČEKA: Nikola Jokić i utakmica koju će svi večno pamtiti

Podsetimo, Nagetsima za direktan plasman u plej-of nedostaje jedna pobeda u poslednja dva duela, a Nikola Jokić ima i ličnu motivaciju da još jednom pokori NBA ligu i pruži nadljudske partije, baš kakve pruža u proteklim nedeljama.

Naime, srpskog košarkaša deli samo 31 poen od ulaska u istoriju NBA lige.



U slučaju da ih postigne, postaće prvi košarkaš koji je uspeo da jednu sezonu završi sa najmanje 2.000 poena, 1.000 skokova i 500 asistencija.



Nikola je u ovom trenutku jako blizu tog učinka - upisao je 1.969 poena, 1.003 skoka i 578 asistencija. Zanimljivo je da velikani NBA lige poput Oskara Robertsona, Rasela Vestbruka, Šakila O'Nila i mnogih drugih to nisu uspeli da urade, a Srbin sada ima izglednu priliku da još jednom zlatnim slovima svoje ime upiše u knjige istorije NBA lige.

Nikola Jokić had 41 points and 17 rebounds, and four assists on Tuesday night. Jokić is now 31 points away from the very first 2,000-point/1,000-rebound/500-assist season in @NBA history. pic.twitter.com/uJREae99jW