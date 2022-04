UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Strašan sudar u Formuli 1! Vozač napravo sulud potez!

Svašta smo imali prilike da vidimo u Formuli 1, ali ovo... Ovakav sudar na treningu prava je retkost!

Dva Kanađanina uspela su u nečemu što nam je delovalo nezamislivo - da se žestoko sudare u kvalifikacijama?!

Lens Strol i Nikolas Latifi su bili vinovnici incidenta o kome bruji svet.

Latifi je usporio i pustio Strola da ga prođe, a onda je žestoko udario.

- Šta to radi Latifi? Šta on radiiii? Je*eno me je udario! Hej, čoveče - besneo je Strol.

Što se tiče samih kvalifikacija, pol poziciju na Velikoj nagradi Australije je osvojio Šarl Lekler, vozač Ferarija. Drugi je Maks Ferstapen, dok je Luis Hamilton završio tek na petom mestu.